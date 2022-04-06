شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج قعدة مسلسلات: سيف ابن أمه فى "فاتن أمل حربى" أبشع أنواع الرجال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حلقة اليوم من برنامج "قعدة مسلسلات" على تليفزيون الخليج 365 مع علي الكشوطي ولميس محمد، مناقشة عدد من الأعمال الدرامية المقدمة فى موسم رمضان، حيث تناولت الحلقة شخصية "ابن أمه" والتى يقدمها شريف سلامة فى مسلسل فاتن أمل حربي، حيث ينصاع لأوامر والدته.

فيما ناقشت الحلقة أيضا التطور الكبير في أحداث مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة، والذي تتصاعد وتيرة أحداثه بشكل مذهل حلقة بعد الأخرى، إضافة إلى تألق رحمة أحمد في دور مربوحة بمسلسل الكبير أوي، وقدرة أحمد مكي على العودة بقوة من خلال المسلسل، استكمالا لنجاحات سابقة من العمل.

ويضم الموسم الرمضانى 2022 عددا من الأعمال المتميزة، حيث تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، 14 عملا دراميا تتنوع بين الأكشن والوطنى والكوميدى والاجتماعى لكبار النجوم.

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علي الكشوطي ولميس محمد من برنامج قعدة مسلسلات



علي الكشوطي ولميس محمد من برنامج قعدة مسلسلات



علي الكشوطي ولميس محمد من برنامج قعدة مسلسلات