شكرا لقرائتكم خبر عن الغموض والإثارة يسيطران على الحلقة 6 من "انحراف".. وروجينا تصل لأعلى درجات النضج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "انحراف"، بطولة النجمة روجينا، العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، حيث ازدادت الشكوك حول قاتل ابن سالم الشخصية التى يقدمها الفنان الكبير عبد العزيز مخيون.

تبدأ أحداث الحلقة السادسة من المسلسل بحوار يدور بين الدكتورة حور "روجينا"، ووداد الشخصية التي تقدمها سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والتي تحكي فيه وداد علاقتها بابن أخيها سالم، ومدى حبها له.

ثم تنتقل كاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز إلى الصعيد، حيث تذهب حور مع مساعدتها عبير "ويزو"، لمقابلة سالم "عبد العزيز مخيون"، لمعرفة تفاصيل ما حدث، حيث تدعى عملها كصحفية من أجل إجراء حوار صحفي معه حول تفاصيل ما حدث، ويظهر سالم لها، تقرير طبي، وأشياء ومستندات تدين وداد وتؤكد قتلها لابنه "محمد مهران"، وتقتنع حور بأن دواد قاتله، وتذهب إليها وتؤكد لها أنها القاتلة، ولكن وداد تؤكد لها عكس ذلك وأنها بريئة، لتقرر حور اكتشاف الحقيقة والبحث عنها بنفسها، وبالفعل تبحث مرة أخرى فى المستندات التي حصلت عليها من سالم، وتكشتفه ارتكاب خطأ كبير وهو أنه كان يدبر شيئا ما لـ وداد، خاصة أن المحضر الذي حرره لها سالم جاء بعد إصابة ابنه بـ8 أيام وهذا يدل على أنه كان يخطط لشيء ما.

دارت المشاهد في إطار الإثارة والمتعة، حيث وصلت الفنانة روجينا في العمل لأقصى درجات النضج، بل تعلمت من أخطاء أولى بطولاتها التي قدمتها رمضان الماضى، في ظل وجود مخرج قادر على إدارة الممثل، وهو رؤوف عبد العزيز، الذى ما زال محافظا على الإيقاع السريع للحلقات، وسيناريو وحوار متميزين للمؤلف الشاب مصطفى شهيب، والذى يقدم نفسه كمؤلفا للدراما في أولى تجاربه.

مسلسل"انحراف" مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

ويشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسى، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.