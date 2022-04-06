شكرا لقرائتكم خبر عن المشوار الحلقة 5.. محمد رمضان يصل لدينا الشربينى بعد افتراقهما فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "المشوار" عودة محمد رمضان "ماهر" إلى دينا الشربيني "ورد" بعدما افترقا فى الإسكندرية، وذلك بعدما هربا من رجال أحمد كمال "وجيه بيه"، حيث اختبأ الثنائي بصحبة ابنهما "رحيم" في جراج لترام الإسكندرية، وذهب ماهر لإحضار الطعام، إلا أن ورد فرت من الجراج هاربة بعد دخول عدد من الشباب إلى الجراج، وفي نفس الوقت احتجز "ماهر" في القسم بسبب الاشتباه به، ولم يستطع التوصل إلى ورد.

وعادت دينا الشربيني إلى القاهرة، وذهبت لحديقة الحيوان، لتتقابل مع زوجها محمد رمضان "ماهر"، وبدأت النيابة التحقيقات مع أحمد كمال "وجيه بيه" وجار التحرى عن باقي القطع الأثرية المفقودة من المتحف والتي وجدت النيابة جزءا منها ضمن المضبوطات.

يُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا.

مسلسل "المشوار" من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

وتدور أحداث مسلسل "المشوار" حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق، ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.