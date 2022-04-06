شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 5.. شريف سلامة يعتدى على مدرس طلب الزواج من طليقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "فاتن أمل حربى"، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، مشاجرة "سيف" شريف سلامة، مع "سلامة" مدرس ابنتيه بالمدرسة بعد علمه بأنه يريد الزواج من طليقته "فاتن" نيللى كريم، وجاء الشرطت وقبضت عليهما، وشعرت فاتن وقتها بالإحراج، خاصة بعد نظرات المدرسين والطلبة إليها هى وابنتيها لما حدث.

وذهبت "فاتن" إلى قسم الشرطة مع "ميسون" هالة صدقى، واستقبلها شريف سلامة بالسخرية بعد وصفه لها بالعروسة وطلبت منه أن يكون محترما، وأخبرته بأنها حرة إذا كانت تتتجوز أو تطلق، وأراد تذكيرها بأن حضانة ابنتيه تسقط لو تزوجت.

ذهب "شفيع" محمد التاجى إلى القسم وبعد مغادرة "فاتن" و"المحامى شكيب" محمد ثروت بمنزله قامت بعمل لايف على القناة الخاصة بـ"شكيب" تساءلت خلاله بأن لو المطلقة قررت الزواج هل من العدل أن تحرم من أولادها وتسقط حضانتها لهم، ولكن "شفيع" كان محضر مفاجأة بأنه أحضر "نظيمة" فادية عبد الغنى والدة "سيف" فى محاولة منه بأن يعطى ابنها حقوق "فاتن" والابنتين، ولكن الأمر لم يسرِ كما يرام بسبب عناد "فاتن" بأن تبقى معها الأطفال إذا أرادت الزواج.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، ألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.