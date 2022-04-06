شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون جنيه فى 24 ساعة.. محمود حافظ يبتز ريهام حجاج فى الحلقة 5 من يوتيرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 5 من مسلسل "يوتيرن" دخول خالد "كريم قاسم" فى حالة من الخوف والقلق، ويحاول الاتصال برقم الرجل المجهول "محمود حافظ"، إلا أن هاتفه مغلقًا، وبعد محاولات عديدة يرن هاتفه ويرد عليه ويقدم نفسه على أنه زوج يارا، ويطلب "خالد" مقابلته إلا أن محمود حافظ أخبره بأن الوقت لم يأت بعد، وتدخل الغيرة والشك فى قلب عبير صبرى زوجة خالد، بعد أن أخبر الرجل بأنه زوج يارا.

تستقبل ريهام حجاج رسالة صوتية على هاتفها بصوت محمود حافظ، لتحديد موعد مقابلتهما، وقال لها: "بكرة تكونى راكبة الدائرى من ناحية المعادى الساعة 11 الظهر، أي حركة غدر أنتِ حرة".

تتفق يارا "ريهام حجاج" مع زوجة أخيها وصديقتها "نانسى صلاح" بأنها قالت لزوجها يوسف أنها ستكون عندها فى البيت، فى الوقت الذى ستقابل فيه "خالد" كريم قاسم، وذلك للصلح بينه وبين أمه.

تذهب "يارا" ريهام حجاج، برفقة خالد "كريم قاسم" لمقابلة محمود حافظ، الذى يبتزهما بصور الحادث، ويطلب منهما 20 مليون جنيه ويمهلهما 24 ساعة لإحضار الفلوس مقابل إعطائهما الموبايل الذى يحتوى على صور وفيديوهات الحادث، وإن لم يحضرا بالفلوس سيسلم تلك الأدلة إلى النيابة.





ويعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة،ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.