شكرا لقرائتكم خبر عن دايما عامر الحلقة 5.. براءة مصطفى شعبان من تهمة توزيع المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "دايما عامر" للنجم مصطفى شعبان بالقبض عليه وذهابه لقسم شرطة مصر الجديدة، ويكشف له الضابط سبب القبض عليه، وهو أن أحد العاملين عنده فى مشروعه "عامر إكسبرس" تم القبض عليه وبحوزته مخدرات.

"مس زهرة"، وهي الشخصية التي تقدمها النجمة لبلبة، تمر على الأستاذ شحاتة مدرس اللغة العربية وهو يشرح أبياتا من الشعر، وكانت قد شاهدته فى حلمها وهو يشرح نفس الدرس بطريقة عجيبة وشريرة، كما تقابل صلاح عبد الله وتسأله على عامر، ويستمر محمد ثروت الذى يقدم شخصية فايز مدرس رياضيات في شرح المنهج بالأغانى وعلى إيقاعات ملحنة، ولكن تلومه مس فدوى مدرسة الموسيقى وتتهمه بإفساد أذواق الطلبة.

يخرج مصطفى شعبان من القسم بعد أن نفى الشاب الذي تم القبض عليه أن يكون لمصطفى شعبان أى علاقة بما يفعله من توزيع مخدرات، وداخل المدرسة تتناقش مس فدوى مع أحد المدرسين زملائها حول ما يفعله محمد ثروت في الطلبة، ويقف نضال الشافعي يشرح للطلبة ويعنف تلميذا لأنه أساء الأدب أثناء الشرح.

عمرو عبد الجليل صاحب المدرسة يطلب من مس زهرة جمع المصروفات المدرسية بأي طريقة، فما يهمه هي المصروفات وجمعها، ويطلب صلاح عبد الله من لبلبة أن توقع على أوراق خاصة بمسابقة يشرف عليها مصطفى شعبان، وينصح صلاح عبد الله مصطفى شعبان بالتركيز فى شغله.

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.