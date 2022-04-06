شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 3 يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل "الاختيار 3" قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it بعد عرض الحلقات الأولى من العمل، حيث حظى العمل بمتابعة كبيرة سواء على قناة ON أو منصة Watch It منذ انطلاق عرضه مع أول أيام شهر رمضان الحالى، لاسيما أنه يرصد وقائع وحقائق عايشناها فى السنوات الماضية، ولكن دون معرفة كافة تفاصيلها وهو ما يوثقه المسلسل.



الاختيار 3 يتصدر قائمة الاكثر مشاهدة على watch it

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.