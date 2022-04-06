هل تدخل باسم سمرة لاستبعاد رحاب الجمل من فيلم "عمهم"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

كشفت الفنانة رحاب الجمل عن أسباب استبعادها من فيلم "عمهم" مع الفنان محمد إمام.

وقالت خلال استضافتها في برنامج "العرافة" الذي تقدمه بسمة وهبة على شاشة قناة "المحور"، "مكنتش عايزه أضايق ناس وقولت إني اعتذرت عن الفيلم".

ونفت "الجمل" تدخل الفنان باسم سمرة لاستبعادها من الفيلم، وأضافت "لو باسم اللي استبعدني يبقى حق مشروع لإن احنا بينا حاجة مش لطيفة، اللي يتعب ويزعل لما أبقى أنا موجود في فيلم محمد إمام اللي أنا كنت بحبه أوي، ويتم استبعادي".

وأضافت: "محدش قدر يعمل أكتر من قضاء الله، نفذتوا اللي مكتوب بشكل غير إنساني، بطريقة توجع وتكسر الخاطر".

وأكدت أنه لا تعلم من تدخل لاستبعادها من الفيلم.

وتشارك رحاب الجمل في مسلسل "توبة" التي تعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي 2022.

مسلسل"توبة" إخراج أحمد صالح، بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب.