وصلت إلى المحاكم.. 6 أزمات طاردت صناع "المداح 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - واجه صناع مسلسل "المداح - أسطورة الوادي"، الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، العديد من الأزمات، قبل ومع بداية عرضه، وصولا إلى إقامة دعوى قضائية تطالب بإيقاف تصويره.

وفي أحدث أزمات العمل، أقام المستشار هيثم عباس، محامي قناة النهار دعوى أمام المحكمة الاقتصادية يطالب فيها بإيقاف تصوير مسلسل "المداح 2" لسابقة تعاقد منتج المسلسل على عرضه عبر شبكة قنوات النهار إلا إنه خالف بنود التعاقد وعرضه على مجموعة قنوات MBC.

وطالبت قنوات النهار بتعويض مادي 17 مليون جنيه عن الإخلال ببنود التعاقد.

ومع إعلان المحكمة الإقتصادية، تحديد يوم 26 أبريل، للنطق بالحكم، وتحديد مصير "المداح 2"، نرصد في التقرير التالي، أبرز المشاكل التي تواجه صناع المسلسل.

انسحاب كمال أبو رية

قبل عرض العمل، أعلن الفنان كمال أبو رية، انسحابه من المسلسل، بعد تصوير 20 % من مشاهده، وذلك بعد تجاهل الشركة المنتجة له، في الدعاية الخاصة بالعمل، وتقديمه بشكل لا يليق بقيمته الفنية، وتراجع أبو رية، بعد حل الأزمة التي تخص الدعاية.

بيع المسلسل

مع عرض أولى حلقات المسلسل، ترددت في كواليسه أنباء عن شراء شركة المنتج صادق الصباح، حقوق العمل من المنتج إسلام المرسي.

مصادر من فريق المسلسل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قالت: "البيع تم بالفعل، بسبب ارتفاع الميزانية، وظروف مالية تخص المنتج".

خطأ الأهرامات

شهدت الحلقة الأولى، من المسلسل خطأ في أحد المشاهد التي جمعت بين فادي خفاجة وهايدي رفعت، حيث تواجد الاثنان داخل جامعة القاهرة، وظهرت أهرامات الجيزة، بشكل واضح في العديد من اللقطات، رغم كونها بعيدة في الواقع عن محيط الجامعة.

موسيقى التنين

في الحلقة نفسها، قدمت مقاطع موسيقية من مسلسل الرسوم الأجنبي "Attack on Titan"، وطاردت مؤلف الموسيقى التصويرية محمود طلعت، اتهامات السرقة.

وكشف المؤلف الموسيقي محمود طلعت، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن "تسرع" المونتر الذي وضع مونتاج المسلسل، هو السبب في وضع موسيقى مسلسل الرسوم الأجنبي، في أولى حلقات مسلسل "المداح 2".

أغنية المقدمة

"بين خير وشر، اتضر بس مصر ع المشوار، غلبه الشيطان واتملكه بجبروته مسه بنار، وصاحبنا ثابت ع الخطى بحاله اللي صار مقلوب" بتلك الكلمات الفنان حمادة هلال، أغنية مقدمة المسلسل، التي دخلت أيضا ضمن سلسلة أزماته.

الشاعرة سارة سعيد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت: "كتبت كلمات أغنية المقدمة بأكملها وحدي، وفوجئت بوضع اسم الملحن مصطفى شكري، في التترات كمشارك في التأليف، بل ووجدته يكرر الأمر نفسه، عبر صفحته في موقع فيسبوك، ويؤكد مشاركته في التأليف"

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة: حمادة هلال، وهبة مجدي، وسهر الصايغ، وأحمد بدير، وخالد سرحان، وأحمد عبد العزيز، وكمال أبو رية، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان وغيرهم، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.