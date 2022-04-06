محمد دياب يكشف سبب ضمه أغنية لـ عنبة وأحمد سعد بمسلسل "Moon Knight "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف المخرج محمد دياب، سبب حرصه على ضم عدد من الأغنيات المصرية والموسيقى المصرية ضمن مسلسل Moon Knight، الذي عرض في هوليود إذ قدم أغنية "الملوك" لـ عنبة وأحمد سعد في نهاية الحلقة الثانية.

وكتب دياب، عبر حسابه على "فيسبوك": "كان مهم نوري كل أشكال فننا والحمد لله العالم حابب الأغاني المصري بتنوعها في الشو ولسه، الأغاني عربي وإنجليزي اختيار سارة جوهر".

مسلسل "Moon Knight " إخراج الرباعي المخرج المصري محمد دياب، وجاستن بنسون، وآرون مورهيد، وجورج كلوني، وقام بكتابة المسلسل الجديد دوج مونش، دون بيرلين، جيريمي سلاتر، جاك كيربي، وبـ مشاركة الراحل ستان لي من خلال كتاباته قبل وفاتة.

المسلسل تدور أحداثه حول أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية السابق، الذى يعانى من اضطراب الهوية الانفصالية، ومن يمنح قوى خارقة من إله القمر المصرى؟ لكنه سرعان ما اكتشف أن هذه القوى المكتشفة حديثًا يمكن أن تكون نعمة ونقمة لحياته المضطربة.