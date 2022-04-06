تفاديا للمحاذير الرقابية.. تغيير في الخطوط الدرامية لمسلسل ليلى علوي “دنيا تانية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاديا للمشكلات مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، قام الكاتب أمين جمال مؤلف مسلسل “دنيا تانية” من بطولة الفنانة ليلى علوي، بالاتفاق مع المسؤولين عن الرقابة على المصنفات الفنية على إجراء تعديل في الخطوط الدرامية لشخصيتي دنيا، التي تجسدها الفنانة ليلى علوي، وعلا التي تجسدها الفنانة مي سليم، لتتناسب مع القوانين واللوائح، حيث ستظهر الأحداث بعد ذلك أنهما ليسا أشقاء تفاديا لظهور زنا المحارم في المسلسل، بعد خيانة علا لدنيا مع زوجها في الحلقة الأولى.

وقال أمين جمال في تصريحات صحافية، إنه قام بإجراء التعديلات الجديدة بناء على مناقشات وتفاهمات مع الرقابة على المصنفات الفنية، طبقا للقوانين والمحاذير الرقابية.

وكان مسلسل “دنيا تانية” بطولة ليلى علوي، تسبب في أزمة كبيرة في أول يوم من رمضان بسبب مشهد في الحلقة الأولى، اعتبرته الرقابة على المصنفات الفنية زنا محارم، وقرر المجلس الأعلى للإعلام وقف الحلقة الأولى من المسلسل لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية.

وأكد المجلس في بيان رسمي، أن الحلقة الأولى من المسلسل تمت إذاعتها بالتحايل من قبل القناة العارضة، مؤكدا ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

وتدور أحداث مسلسل “دنيا تانية” حول شخصية “دنيا سالم” التي تؤدي دورها الفنانة ليلى علوي، وهي مديرة مدرسة دولية ومتزوجة من الفنان فراس سعيد.

وتتعرض “دنيا” لصدمة بعد غرق ابنها في حمام السباحة، وفقدان ابنها الثاني بسبب صدمة وفاة أخيه، فتتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه.

والمسلسل من بطولة ليلى علوي، ومي سليم، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.