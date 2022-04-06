أكاديمية السينما تقدم موعد مناقشة العقوبات المحتملة على ويل سميث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفاد خطاب من رئيس أكاديمية فنون وعلوم السينما اليوم الأربعاء بأن الأكاديمية قدمت موعد اجتماعها لمناقشة العقوبات المحتملة ضد الممثل ويل سميث لصفعه كريس روك ليكون يوم الجمعة.

وكان من المقرر في السابق مناقش المسألة في 18 أبريل نيسان.

يذكر أن الممثل والمغني الأميركي ويل سميث كان اعتذر عن صفعه وجه الممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد الماضي.

وقال سميث عبر منشور على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، إن “سلوكه في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية كان غير مقبول ولا يغتفر”.

ورغم ذلك لم تهدأ عاصفة الانتقادات التي طالت سميث وسط مخاوف من تطورات جديدة.