ابنة أصالة تتحدث عن طفولتها المختلفة.. كانت تميل لحياة الذكور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، عن طفولتها وحبها لمجال عملها الحالي، وهو التجميل والعناية بالبشرة.

وقالت شام الذهبي، في لقاء تلفزيوني، إنها تشعر بالاستغراب في الوقت الحالي، بسبب عدم استمتاع الأطفال بأعمارهم الحقيقية بشكل صحيح، موضحة أن الطفل الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، في الوقت الحالي، مهتم بأمور وأشياء تفوق سنه واحتياجاته.

وتطرقت شام للحديث عن طفولتها، مشيرة إلى أنها كانت تميل لحياة الذكور والألعاب الصعبة، التي تحتاج لياقة بدنية، وكان معظم أصدقائها من الذكور وليس الإناث، وأن اهتماماتها كانت بالرياضة والدراسة.

تحدثت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، عن طفولتها وحبها لمجال عملها الحالي، وهو التجميل والعناية بالبشرة.

وقالت شام الذهبي، في لقاء تلفزيوني، إنها تشعر بالاستغراب في الوقت الحالي، بسبب عدم استمتاع الأطفال بأعمارهم الحقيقية بشكل صحيح، موضحة أن الطفل الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، في الوقت الحالي، مهتم بأمور وأشياء تفوق سنه واحتياجاته.

وتطرقت شام للحديث عن طفولتها، مشيرة إلى أنها كانت تميل لحياة الذكور والألعاب الصعبة، التي تحتاج لياقة بدنية، وكان معظم أصدقائها من الذكور وليس الإناث، وأن اهتماماتها كانت بالرياضة والدراسة.

جدير بالذكر أن النجمة السورية أصالة نصري احتفلت بزفاف ابنتها شام الذهبي إلى رجل الأعمال أحمد هلال، يوم الجمعة الموافق 25 مارس، حيث أقامت حفل زفافها بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من أفراد العائلة والأصدقاء من الفنانين والنجوم بالوسط الفني، منهم: ماجد المهندس، إليسا، تامر حسني، هاني شاكر، رضوى الشربيني، ياسمين رئيس، ومنى زكي.

وخلال الزفاف، قدمت أصالة أغنية خاصة لابنتها، إلى جانب تقديمها العديد من الأغنيات، بمشاركة كل من إليسا ورامي صبري، فيما قدم الفنان تامر حسني عددًا من أغنياته الشهيرة أيضًا.