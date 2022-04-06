“الدنيا بخير”.. ملحم زين يرسم البسمة على وجوه المحتاجين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل برنامج “الدنيا بخير”، الذي يقدمه تلفزيون أبوظبي شد انتباه الناس، ودفعهم لمتابعة الجهود الإنسانية، التي تقوم بها دولة الإمارات والهلال الأحمر لمساعدة الآخرين في مختلف دول العالم.

ففي الحلقة الثالثة من البرنامج الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي الشاب أحمد اليماحي، ويعرض حصرياً على قناة أبوظبي، والمنصات الإعلامية التابعة لشبكة أبوظبي الإعلامية، كان تأثر الفنان اللبناني ملحم زين كبيراً، وهو يقدم المساعدة لمحتاجيها من الحالات الإنسانية.

ملحم زين تنكر بشخصية ممرض يجمع عينات دم لإحدى الجمعيات الخيرية، ويلتقي الشخص الذي يحتاج لمساعدة، ويطرح عليه فكرة تبرعه بالدم، والشخص تم إجلاؤه من منزله هو وعائلته بسبب تضرر المنزل بشدة، وتوقع سقوطه في أي لحظة، وعند الشخص خمسة أطفال، ويعاني من وضع مادي صعب، ويشترك في العيش بمنزل عائلة شقيقه، ولا يستطيع تدبير أمره وأمر عائلته، فقدم البرنامج من خلال الهلال الأحمر الإماراتي مبلغاً مالياً يسد حاجته لإصلاح منزله، ويدفع فواتيره، ويعينه على صعوبات الحياة.

وأبدى ملحم سروره بقدرته على المشاركة في إدخال الفرحة على عائلة محتاجة في شهر رمضان المبارك، وقال: “من المهم وجود أشخاص يشعرون بالآخرين، ويستطيعون تقديم المساعدة، وأنا أحيي فيه رغم ظروفه الصعبة استعداده وخمسين شخصاً من عائلته للتبرع بالدم”.

ويسعى البرنامج لتطبيق رسالة دولة الإمارات الخيرية بمساعدة الناس المحتاجين في أكثر من بلد عربي، ولهذا السبب تم اختيار أراضي المملكة الأردنية الهاشمية لتصوير الموسم الأول من البرنامج، كون الأردن يحتضن العديد من الجنسيات العربية المختلفة.

وتقوم فكرة البرنامج على مساعدة المحتاجين على اختيار ضيف من المشاهير العرب، خاصة الفنانين، ليقوم الضيف في كل حلقة بالتنكر بملابس رجل محتاج، يسير في الشوارع، أو يزور أحد الأمكنة بحثاً عن محتاج آخر، يسأله مد يد العون، مثل الحصول على بعض الطعام، أو المال، أو المأوى.

ويغلب الحوار الإنساني العميق على المشهد بين الضيف المتنكر بهيئة رثة، والمحتاج الحقيقي أمام عدسة فريق الإعداد الذي يختبئ في حافلة خاصة، ثم يكشف الضيف عن هويته ليتلقى المحتاج هديةً من الهلال الأحمر الإماراتي، في مشهد إنساني وعاطفي، يعزز قيم الخير والعطاء في المجتمع.