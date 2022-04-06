شكرا لقرائتكم خبر عن في بيتنا روبوت 2 الحلقة 5: هشام جمال يحاول إعادة الطفل المخطوف لأمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل "في بيتنا روبوت 2" من بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر، والذي يعرض يوميا على قناة الحياة في الساعة السادسة والثلث مساء، العديد من الأحداث وكذلك المواقف الكوميدية، حيث دارت الحلقة حول الطفل الرضيع الذي خطفته زومبا "شيماء سيف" ومحاولاتهم إرجاعه إلى والدته "إيمان السيد".

أحضر يوسف "هشام جمال" والدة الطفل لمنزله في محاولة لتهدئتها وإعادة الطفل لها دون وجود البوليس، كل ذلك والطفل لم يكف عن البكاء ولم تستطع سارة "ليلى أحمد زاهر" أن تطعمه، ففكرت في أن تتحدث لطبيبة النسا الخاصة بها لمساعدتها، وبالفعل ساعدتها وقالت لها كيف تقوم بإرضاعه.

قامت سارة بالفعل بإرضاعه وتكريعه الأمر الذي جعلها سعيدة جدا وبدأت ترقص مع زومبا فدخل عليهم يوسف مسرعا حتى لا تسمعهم والدة الطفل ، بعدها بدأ الطفل في البكاء مرة أخرى فخرجت سارة من الحجرة وتركت يوسف مع الطفل وجلست مع والدته وحاولت أن تطمئنها على ابنها، شعر يوسف بالارتباك لأنه لا يستطيع أن يجعل الطفل يكف عن البكاء فاتصل بنفس الطبيبة التي اقترحت عليه أن يقوم بتغيير البامبرز له.

قام يوسف بجعل لذيذ هو من يقوم بتلك المهمة ، وبدأ يفكر في حيلة ليرجع الطفل لوالدته ففكر في اتصال بصديقه علاء وطلب منه أن يأتي هو والسكرتيرة هدير وعامل البوفيه هادي، وقاموا بتمثيل مشهد أمام الأم وأقنعوها أنهم كانوا قد استطاعوا إعادة الطفل مرة أخرى كل ذلك في مشهد كوميدي .

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوسف (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجأ يوسف وسارة بحملها في أول حلقة وتظهر معاناة ومشاكل الزواج في فترة الحمل .