شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم حسني يفوز بجائزة 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل "مكتوب عليا" الذي يذاع على قناة دي إم سي بظهور جملة غريبة على يد أكرم حسني "جلجل"، وحاول تفسيرها ولم يعرف المعني، فذهب إلى طابور المدرسة التي يعمل بها وقرأ الجملة أمام الطلبة في الاذاعة المدرسية، مطالبا الطلبة بتفسير الجملة، وهو ما أثار غضب المدير، فطلب جلجل الحصول على إجازة ووافق المدير وطرده من الطابور، ثم ذهب جلجل لصديقه "سيد" الذي يلعب دوره محمود السيسي، في محل الفطير الذي يعمل به، وحاول تفسير الجملة المكتوبة على يده ليكتشف أن الحل في تقطيع الجملة وفصلها لمعرفة معناها، ليكتشف أن سلمى "هنادي مهنا" ستفسخ خطوبتها من زميلها في البنك، فيعود له الأمل من جديد.

يذهب جلجل لمراقبة سلمى فيجدها برفقة خطيبها ويذهب خلفهما إلى أحد الكافيهات ليعرف ما الذي يدور بينهم، في حين تسعى سلمى للتهرب من خطيبها وتحاول أن تقنعه بفسخ الخطوبة، ويستغل جلجل ذهاب خطيبها إلى الحمام، فيجلس معها ويحاول اقناعها بالإصرار على فسخ خطوبتها والارتباط به، في حين يحاول محمود السيسي صديق جلجل أن يعطل خطيبها في الحمام، فيخرج ليجد جلجل مع سلمى، فيغضب منها وتثور سلمى على جلجل وخطيبها أيضا، لتكشف الحقيقة بأنها ليست مخطوبة لزميلها في العمل، ثم تتركه وترحل غاضبة من أفعاله، فيخرج جلجل خلفها ويطلب رقم هاتفها فترفض، وبعد إلحاح تعطيه رقما خاطئا، ثم يطلب منها أن تركب معه سيارته فتوافق وعندما يذهب للسيارة ويعود يجدها رحلت وتركت صديقه بمفرده.

ثم يجد جلجل مكالمة من والدته تبلغه بوصول الجائزة التي فاز بها خلال حلقة أمس وقيمتها 100 الف جنيه، وتحتفل الأسرة بالجائزة ويطمع الجميع في الحصول على الجائزة، ويجتمعوا معا على الغداء، وتحاول روقه "أيتن عامر" أن تتقرب لجلجل خلال اجتماع العائلة.

يذهب جلجل لمحطة الثورة، ليلتقي سيدة لا يعرفها، وفجأة يظهر "بدوي" الذي يلعب شخصيته عمرو عبدالجليل، ويظن أن جلجل على علاقة بصديقته التي التقاها جلجل صدفة، ويقوم بتهديده بمسدس فيبلغه أنه يعرف في أسهم البورصة ويطلب منه أن يشتري أسهم في إحدى الشركات وبالفعل تحقق الاسهم مكاسب كبيرة جدا، فيتركه بدوي ويرحل.

يذهب جلجل مجددا إلى البنك الذي تعمل به سلمي ويبلغها أنها خدعته في رقم هاتفها، ثم تصالحه وتعتذر له وتطلب حضنه، ثم يكتشف فجأة أنه حلم ووالده احسان يدخل عليه الغرفة حاملا الخلاط لإصلاحه.

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.