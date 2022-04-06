شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى الحلقة 5.. مربوحة تقدم عرض أزياء للكبير بملابس نمر وفرع نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوى 6، أحداثا كوميدية، حيث بدأت بتقديم مربوحة "رحمة أحمد" عرض أزياء للكبير أوى " أحمد مكى" بعد فرحهم، وظهرت بشكل كوميدى وارتدت شجرة ونمر وفرع نور، وأبلغها الكبير أن كل الملابس ليست لها علاقة بالإغراء نهائى.

وفى ليلة الصباحية وضع الكبير أوى قواعد الدوار لمربوحة كما أبلغها بأنه يريد يوميا 6 وجبات، كما حذرها من أولاده وأن تأخذ حذرها حتى لا يفعلوا مقالب فيها، ثم سألته الكبيرة "سما إبراهيم" أين يذهب يوم الصباحية قال لها:" نازل أشوف أهل المزاريطة مش انتى خلتينى اتزوج عشان العمدية وانى اتابع البلد ".

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.