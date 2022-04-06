شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 5.. نيللى كريم تتذكر مشاهد ضرب شريف سلامة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "فاتن أمل حربى"، للنجمة نيللى كريم ، المذاع على قناة Cbc، بمشهد فلاش باك لـ "فاتن" نيللى كريم ويتملكها التوتر، وبعد عودة زوجها "سيف" شريف سلامة للمنزل أخبرته بأنها تريده معها فى مشوار ضرورى.

وبعد سؤال "سيف" لـ "فاتن" عن المشوار أخبرته بأن زوج "ميسون" هالة صدقى اختفى وتريد أن يذهب معها للقسم للإبلاغ عن اختفائه، رفض "سيف" وبدأت مشادات بينهما وصلت إلى أن اعتدى عليها بالضرب بعد وصفها له بعدم وجود رجولة.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، ألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور القصة حول فاتن امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قديم قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.



فاتن امل حربى الحلقة 5