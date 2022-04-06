شكرا لقرائتكم خبر عن إميليا كلارك تطالب متابعيها بالتوقف عن إرسال كوميك عمرو مصطفى "فى رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت النجمة والممثلة الإنجليزية إميليا كلارك، بطلة مسلسل صراع العروش Game of Thrones من متابعيها عبر صفحتها على فيس بوك، التوقف عن إرسال صورة الملحن والمطرب المصري عمرو مصطفى، التى انتشرت مؤخرا وكوميك "فى رمضان".

النجمة الإنجليزية نشرت صورة لها فى لوك جديد، وصحبتها بتعليق: "مرحبا.. إنه أنا"، وفور نشرها انهالت عليها التعليقات بـ"كوميك" عمرو مصطفى، بشكل كبير جدا، مما جعلها تطالب بالتوقف عن إرسال هذه الصورة، من خلال التعليقات، قائلة: "توقفوا عن إرسال هذه الصورة لى".





وسبق وأظهرت النجمة العالمية إميليا كلارك، صاحبة شخصية "أم التنانين" فى السلسلة الأسطورية Game of thrones، دعمها لأوكرانيا حيث ارتدت قميصًا منقوشًا على شكل قلب ملون بعلم أوكرانيا، تضامنًا معها أثناء الحرب الروسية.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أهدت إميليا كلارك، طاقم عمل مشروعها الفنى التى تعمل عليه حاليًا مجموعة من القمصان ملونه بالأصفر والأزرق، تضامنًا مع أوكرانيا، وأوضحت أن "قلبها حزين على ما يحدث فى أوكرانيا، بسبب المعاناة التى يعيشها الأبرياء".

وشاركت إميليا كلارك، لقطة من وراء الكواليس لطاقم العمل وهم جميعًا يرتدون القمصان التى أهدتها الممثلة كهدية ملفوفة لهم، وإلى جانب الصورة، كتبت تعليقًا مطولًا: "أنا، وتيد - فى إشارة إلى كلبها - فخورون بالوقوف مع أوكرانيا، وكذلك الطاقم الرائع من أحدث مشاريعي، كانت هذه القمصان أكثر الهدايا المغلفة التى تشرفت بتقديمها على الإطلاق".



