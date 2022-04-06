شيرين رضا “مش فاضية للزواج”.. وهذه نصيحتها لابنتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتبرت الفنانة شيرين رضا أن ما يتعرض له الفنانون، من تعليقات سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفه “ركوب الترند” من قبل البعض.

وقالت شيرين، خلال حلولها ضيفة على برنامج “حبر سري”، مع الإعلامية أسما إبراهيم، أن الهجوم الذي تعرضت له هي والكاتب إبراهيم عيسى، بمجرد الإعلان عن تحضيرهما لفيلم بعنوان “الملحد” مفتعل، وأضافت: “الهجوم على إبراهيم عيسى مفتعل، والفيلم لا يتحدث عن الإلحاد، وإذا انتظر الجمهور سيعرف ماذا يناقش الفيلم، والهجوم الذي تعرضنا له هدفه تصدر الترند، فكل شيء يفعله الفنان سيتلقى هجوماً عليه، سواء كان عملاً أو صورة، واعتدنا ذلك، وشخصياً لا أهتم بما يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن الهجوم يزعج أي شخص، وإذا قرأت واهتممت به فلن أعمل أو ألتقط حتى صورة”.

وفي معرض ردها على الشائعات التي تلاحقها حول موضوع زواجها من الفنان أحمد الفيشاوي، أكدت شيرين أنها غير مستعدة للزواج من الفيشاوي أو غيره، كونها “مش فاضية”، حسب تعبيرها، مضيفة: “لا أملك الوقت أو الحماس للفكرة. والفيشاوي يحب المزاح، لذلك كان الأمر كله مزاحاً، أما الحقيقة فلا يوجد من يغازلني نهائياً في الوقت الحالي”.

وكشفت شيرين عن الصفات التي تجذبها في الرجل، قائلة إنها تعاني الكثير من الأشياء السخيفة في يومها، لذلك فإنه من اللطيف أن يكون الرجل الذي ينال إعجابها هو الرجل الذي يُضحكها.

وفي نفس السياق، أكدت شيرين رضا أنها تدعم حرية ابنتها نور الكاملة، التي وجدت سعادتها في الزواج بعكس والدتها، لكنها نصحتها بأن تتزوج من رجل يكون صديقها في البداية، لأن الحياة دون صداقة لا تطاق، مؤكدة أن العلاقة تفشل بين الرجل والمرأة حينما ينسيان أنهما صديقان، وأن أهم شيء في العلاقة وجود الصداقة التي تحمي من الفشل في الحب.

من ناحية أخرى، أبدت شيرين رضا استياءها من قرارات منع أغاني المهرجانات، مؤكدة أن المهرجانات فن مصري اخترعه المصريون مثلما حدث مع الراب في الغرب.

وأضافت: “أحب أغاني المهرجانات جداً، ولا توجد صحة للأقاويل التي تردد أن المهرجانات فن دخيل على المجتمع المصري”.

واعتبرت شيرين أن الفن المصري تأخر، لأن الحرية في السينما في الماضي كانت أكبر من الوقت الحالي، أما حالياً فالفنانون مقيدون، مضيفة: “هو إحنا بنتقدم.. ولا بنتأخر”، وواصلت أن السينما والفن عموماً من المهم أن يكونا لكل الأشخاص وليس لفئة معينة، ومن الخطأ ربط الفن بالقيم والدين، فالفن للفن والناس.

يذكر أن شيرين رضا تشارك في رمضان 2022 بمسلسل “شغل عالي”، مع فيفي عبده، توني ماهر، بيومي فؤاد، بسمة داود، مروان يونس، وكريم سرور، وغيرهم، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.