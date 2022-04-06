البرلمان المصري يطلب إيقاف مسلسل روجينا.. والأخيرة ترد ببث مباشر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت الفنانة المصرية روجينا عن تعرضها للظلم، جراء بعض المطالبات بإيقاف عرض مسلسلها “انحراف”، الذي تخوض به غمار المنافسة الرمضانية.

وكان أحد أعضاء مجلس النواب المصري قد تقدم بمذكرة عاجلة لرئاسة المجلس، يطلب فيها اتخاذ إجراءات ضد مسلسل “انحراف”، بسبب قيام “حور” وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة روجينا، بقتل رجل الأعمال “طلعت الدقاق” الشخصية التي يقدمها الفنان محمد لطفي.

وعلقت روجينا في فيديو مباشر، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على الأمر، قائلة: “الفن مرآة المجتمع، وهو القوى الناعمة والمؤثرة، فممكن كلمة في مسلسل تأثر وتغير أشياء كثيرة، وأنا مضايقة جداً جداً، وحاسة إن دا ظلم كبير أوي للمسلسل، وظلم كبير لعمل فني مهم”، مؤكدة أن هدفها تغيير الواقع، خاصة أن مسلسل “انحراف” يعبر عن الواقع.

واعتبرت روجينا أنها تقف في المسلسل بجانب السيدات المصريات، مقدمة قضايا تخدمهن، وقالت: “إحنا عاملين مجهود كبير لسعادة الجمهور ونلمس قضايا المجتمع، خاصة أنه من الواقع، ومن قضايا حقيقية داخل مجتمعنا”.

وتضيف: “حقق المسلسل نجاحاً كبيراً وردود فعل جيدة فور عرضه”، مشيرة إلى أن مشهد القتل محل الخلاف مبني على أحداث أخرى، سوف يتم سردها في الحلقات المقبلة.

وأوضحت روجينا أن وقف المسلسل هو إطاحة بمجهود أكثر من 200 فرد يعملون فيه، ويكتسبون قوت يومهم من هذا المسلسل، مؤكدة أنه لا يجوز الحكم على مسلسل بمشهد واحد، دون أن تشاهد باقي الحلقات وفهم الدوافع التي دفعت الشخصية للقتل.

واختتمت حديثها، قائلة: “أنا مستغربة رد الفعل السريع.. دا مشهد في أول حلقة إزاي نحكم على عمل فني من مشهد أو حلقة، وده ظلم لعمل فني مهم.. وأنا قدمته علشان بيطرح قضايا مهمة.. وإحنا لسه بنبدأ”.

يذكر أن مسلسل “انحراف” مأخوذ من أحداث حقيقية، تدور في دراما تشويقية مليئة بالغموض عن انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية، ويصطدمون بطبيبة نفسية تقدمها الفنانة روجينا، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة. ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب روجينا، سميحة أيوب، عبدالعزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، سما إبراهيم، ومحمد مهران، والمسلسل من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.