حمادة هلال متّهم بالسرقة بسبب “المداح”.. “غلطة غير مقصودة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن تشابه الموسيقى التصويرية لمسلسل “المداح: أسطورة الوادي”، الذي يشارك فيه الفنان حمادة هلال في الماراثون الرمضاني 2022، مع موسيقى المسلسل الأجنبي Attack on Titan.

وكشف الملحن محمود طلعت، واضع الموسيقى التصويرية للمسلسل، في اتصال هاتفي مع محمد طارق أضا، ببرنامجه كأس إنرجي للدراما، على إنرجي 92.1، إنه لم يكن يعلم بالأمر، إلا من خلال تواصل إنرجي معه، للوقوف على حقيقة الأمر.

وأضاف: “ما حدث غلطة غير مقصودة من المونتير بسبب السرعة في تسليم الحلقات الى القناة، والمشكلة في 45 ثانية فقط، وحصلت على وعد من القائمين على العمل بإعادة التراك الصحيح للمسلسل، عقب انتهاء عرضه على الشاشات والمنصات الإلكترونية”.

وكان حمادة هلال قد تصدّر “تريند” مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض أولى حلقات مسلسل “المداح: أسطورة الوادي”، وذلك بسبب احتواء الحلقة على العديد من الأحداث المثيرة والمشوّقة، التي جعلت الجمهور يتابعها بشغف.

وشارك حمادة هلال جمهوره بتعليق لأحد متابعيه عبر “فيسبوك”، حيث قال: “واحد باعتلي بيقولي أنت المسلسل الوحيد اللي مخليني أخلص القرآن في رمضان، وأنا بتفرج… مدد”.

ويضم مسلسل “المداح” مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: سهر الصايغ، كمال أبو رية، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، ولاء الشريف، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.