للحديث عن صفعة الأوسكار.. كريس روك يتلقى عرضًا مغريًا من أوبرا وينفري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عرضت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري مبلغاً خيالياً على النجم الكوميدي كريس روك؛ للحلول ضيفاً في برنامجها والحديث عن حادثة صفع النجم ويل سميث له في حفل الأوسكار.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية عرضت أوبرا على كريس مبلغ مليونَيْ جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2.6 مليون دولار، مقابل ظهوره في برنامجها.

ولكن لم تكشف الصحيفة فيما إذا كان كريس قد وافق على هذا العرض أم أنه سيفضل عدم التحدث عن الأمر.

وكان كريس روك وخلال العرض الكوميدي الذي يقدمه قد قال للجمهور: “في حال أنتم هنا لسماع مني أي شيء عن حادثة الأوسكار فهذا لن يحصل، لازلت أستوعب الأمر، وسأتحدث عن هذا الأمر، أو الهراء بحسب تعبيره، في وقت لاحق”.

على الرغم من الموقف الصعب الذي تعرض له كريس روك على المسرح وأمام أعين الملايين، إلا أن هذا الموقف قد حقق له الكثير من المكاسب، فبعيداً عن عرض أوبرا وينفري الخيالي جنى روك الكثير من الأموال نتيجة الصفعة الشهيرة.

فكريس روك أصبح الشخصية الأكثر طلباً للظهور في العروض الكوميدية التي يقدمها على المسرح، كما أن أسعار بطاقات العرض قد ارتفعت بشكل ملفت، إضافة إلى تهافت البرامج التلفزيونية و”التوك شو” في أميركا؛ من أجل الظهور لمدة لا تتجاوز 60 دقيقة، أو أقل في برامجهم مقابل أجر خيالي.

وكان ويل سميث، وقبل صعوده بدقائق لتسلُّم جائزة أفضل ممثل عن فيلم king Richard، قد صعد على المسرح لصفع مقدم الحفل الممثل الكوميدي كريس روك، الذي سخر من زوجته جادا بينكيت التي حضرت الحفل حليقة الرأس.

فخلال تقديم كريس جائزة أفضل فيلم وثائقي، قال: “ننتظركِ في فيلم GI Jane 2″، في إشارة لإطلالة ديمي مور في الفيلم الذي ظهرت فيه حليقة الرأس، وكانت ردة فعل النجم ويل سميث في بداية الأمر طبيعية، بل كان يضحك، لكنها ثوانٍ عديدة حتى شاهد انزعاج زوجته؛ ما دفع ويل للصعود للمسرح وصفعه بقوة، ثم العودة إلى مكانه وتهديده بعدم نطق اسم زوجته مرة أخرى على لسانه.

وخلال كلمته عن حادثة اعتدائه على كريس روك خلال تسلُّمه جائزة أفضل ممثل برَّر النجم أن ما فعله كان بدافع الحب؛ حيث قال ويل سميث: “كما أريد أن أعتذر للأكاديمية، ولجميع زملائي المرشحين، فالحب سيجعلك تفعل أشياء مجنونة، ماذا يمكن القول أكثر من ذلك”.

وفي اليوم التالي نشر ويل سميث بياناً عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” جاء فيه: “إن العنف بجميع أشكاله سامٌّ ومدمر، وكان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الليلة الماضية، غير مقبول ولا يُغتفر.. النكات على حياتي هي جزء من الوظيفة، لكن النكات حول حالة “جادا” الطبية، كانت أكثر من أن أتحملها، وكان رد فعلها عاطفياً”.

وأضاف ويل سميث: “أود أن أعتذر لك علناً يا كريس؛ كنتُ خارج الإطار، وكنتُ مخطئاً. أشعر بالحرج، وأفعالي لم تكن مؤشراً على الرجل الذي أريد أن أكونه. لا مكان للعنف في عالم الحب واللطف”.

كما قدَّم النجم اعتذاراً من الأكاديمية والحضور إضافة إلى كل من شاهد الحفل، وعائلة ويليامز التي قدَّم جزءاً من تاريخها في فيلمه king Richard الذي حصل على دوره به أول جائزة أوسكار في حياته.

وبعد يومين قدم الممثل العالمي استقالته نهائياً من الأكاديمية، استباقاً لأي موقف قد تتخذه الأكاديمية بحقه.

وكان ويل باكر، منتج حفل جوائز الأوسكار، قد كشف أنّ الشرطة حضرت إلى حفل الأوسكار، وكانت على استعداد لتوقيف ويل سميث بعد صفعه زميله الكوميدي كريس روك.

وأكد باكر أنه كان بجانب كريس روك عندما وصلت الشرطة إلى المكان؛ للتحدث معه عن الحادثة التي حصلت أمام أعين الملايين.

وقال باكر خلال حديثه لقناة “إيه بي سي” إنّ شرطيين توجّها إلى روك بالقول: “مستعدون لإحضار ويل سميث فوراً، يمكنك تقديم شكوى ونستطيع توقيفه”، لكن روك لم يرغب في أن تأخذ الأمور هذا المنحى، ورفض استخدام حقه بالدعوى بعدما شرح له الشرطيان الخيارات المتاحة أمامه وسألاه ما إذا كان يرغب في أن يتّخذوا أي تدبير.

وكانت شرطة لوس أنجلوس قد أعلنت، مساء الأحد في 26 آذار/ مارس 2022 وبعد حفل الأوسكار، أنّ روك رفض تقديم شكوى ضد سميث، وعليه لن تحصل أي ملاحقة قضائية بحق النجم ويل سميث.