إلهام الفضالة ترفض الصلح مع هيا الشعيبي.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الخلاف المستمر بين الفنانتين الكويتيتين إلهام الفضالة وهيا الشعيبي تخطى الحدود العادية، بحيث لم يقتصر على تبادلهما الاتهامات والمشادات الكلامية والاحتكام إلى القضاء، بل وصل إلى القطيعة رغم الصداقة المميّزة والاستثنائية التي كانت تجمع بينهما.

وأثير هذا الأمر مجدداً، خلال استضافة الفنانة إلهام الفضالة في برنامج “مراحل”، حيث رفضت المصالحة مع مواطنتها الكويتية وصديقتها على الهواء مباشرة بعد تدخّل الاعلامي علي العلياني كوسيط بينهما، مقابل ثلاثين ألف دينار كويتي، أي حوالى 100 ألف دولار أميركي، حسب قوانين البرنامج، وعلّقت الفضالة بالقول: “لا ما أقبل، لا تتصل وأنا أعطيك الثلاثين ألف”.

وتفاعل المشاهدون بشكل واسع مع ردّ فعل إلهام الرافض للمصالحة والتسامح مع صديقتها التي كانت بمثابة شقيقة لها، واصفين تصرفها بـ”اللؤم” و”قلة الوفاء”، مستغربين موقفها الحازم ورفضها للتسامح حتى في الشهر الفضيل.

واعتبر الكثير من الأشخاص أنه لا يمكن المذيع أن يطرح هذه المبادرة إذا لم يحصل هو وفريق الإعداد على موافقة مسبقة من الشعيبي في حال أُجري هذا الاتصال، لافتين إلى أنه لو كانت الأخيرة هي الضيفة لوافقت على الاتصال وحاولت التصالح مع إلهام وإنهاء القطيعة بينهما.