ريهانا تقتحم عالم “فوربس للأثرياء” للمرة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمكنت نجمة الغناء البربادوسية ريهانا، من حجز موقع لها في قائمة “فوربس” للمليارديرات للمرة الأولى في تاريخها، حيث ظهرت في قائمة أثرياء عام 2022.

ثروة ريهانا العام الجاري بحسب ما قدرت مجلة الأعمال الأمريكية تصل إلى 1.7 مليار دولار، ويأتي ذلك بدافع ما حققته من نجاح لاستثمار علامتها التجارية لمستحضرات التجميل .

ريهانا البالغة من العمر 36 عامًا، استطاعت أيضًا مضاعفة أرباحها بفضل شركتها المتخصصة في الملابس. وفي العام 2020 تمكنت شركة مستحضرات التجميل التي تُشارك في ملكيتها المغنية برفقة شركة فرنسية لبيع السلع الفاخرة، من تحقيق إيرادات تجاوزت قيمتها الـ 550 مليون دولار، فيما تمكنت بحلول فبراير من العام 2021، شركة الملابس التي تمتلكها من جمع مليار دولار، عقب طرحها للاكتتاب العام.

يذكر أن ريهانا تنتظر مولودها الأول من مغني الراب أساب روكي، تمكنت من احتلال المرتبة الـ 1729 في قائمة مليارديرات العالم. وبحسب تقرير فوربس فيظهر في القائمة ذاتها، مغني الراب الأمريكي كاني ويست، الذي احتل المرتبة الـ 1513 في قائمة أغنياء العالم، وذلك بفضل أرباح علامته التجارية للأزياء، إضافة إلى صفقة أجراها مع إحدى الشركات المتخصصة بالملابس والأحذية الرياضية.