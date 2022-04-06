والد ميغان ماركل بهجوم جديد عليها.. وهذا ما قاله عن الأمير هاري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الانتقادات القاسية التي طاولت الأمير هاري في بريطانيا بسبب تخلّفه عن حضور حفل تأبين جدّه الراحل الأمير فيليب، شنّ توماس ماركل هجوماً حاداً على ابنته ميغان ماركل وزوجها لعدم حضورهما الحفل الذي أُقيم في كاتدرائية وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن في الشهر الماضي.

ووجّه والد الدوقة انتقاداته من خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”، وأثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا حيث قال فيه: “الحضور وإظهار الاحترام والتقدير للأمير فيليب على حياته التي أمضاها في الخدمة العامة، هو أمر مهم للغاية بالنسبة الى الملكة، وعدم حضورهما حفل التأبين هو بمثابة صفعة على وجه الملكة. هذا ذنب لا يُغتفر. لن يغفر لهم البريطانيون ذلك”.

وأضاف: “لا أعرف سبب غيابهما عن الحفل، لكن ليس هناك أي عذر على الإطلاق. إنها صفعة على وجه الملكة والشعب البريطاني. الأمير فيليب كان جدّهما، ومن الواضح أن الأمير وليام قد تدرّب على العمل على يديه، وتعلم منه كيف يجب أن تسير الأمور، وكنت أتمنى أن يكون هاري على دراية بهذه الأشياء”.