شكرا لقرائتكم خبر عن أنور وجدى وحسين صدقى ورياض وعباس .. كيف تقرب نجوم زمان إلى الله فى رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قدوم شهر رمضان يحاول كل منا التقرب لله بالعديد من العبادات ، وكان نجوم الزمن الجميل يتقربون إلى الله فى هذا الشهر الكريم بالعديد من الطرق والعبادات، ما بين حلقات الذكر وزيارة الأولياء والتردد على المساجد وغيرها ، وكاان لكل منهم عادات يحرص على الالتزام بها فى شهر رمضان.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنان الكبير أنور وجدى الذى كان من أكثر النجوم حرصا على الصيام، ويتحول فى شهر رمضان إلى واعظ ينصح زملائه بالصيام ويحذرهم من عذاب الأخرة لمن يفطر فى رمضان.

وكان من أهم عاداته فى رمضان أنه يقيم فى بيته ولائم التى يدعو فيها أصدقائه المقربين وتمتلئ هذه السهرات بالمواقف الطريفة وخلالها ينصحهم بضرورة الالتزام بالصيام وأخلاق الصائمين.

أما الفنان حسين صدقى والذى عرف فى الوسط الفنى بتدينه الشديد، فكان من أحرصهم على صيام رمضان، ويقيم فى ليالى الشهر الكريم سهرات رمضانية فى بيته يدعو إليها رجال الدين ومنهم الشيخ شلتوت الذى كان من أقرب أصدقائه.

ويتحول بيت حسين صدقى خلال شهر رمضان إلى ساحة صوفية يرتل فيها القرآن والأناشيد والابتهالات الدينية ويشارك فيها عدد من المقرئين والمنشدين فى تلاوة القرآن وإلقاء القصائد النبوية.

كما كان الفنان عباس فارس يقضى أغلب نهار رمضان مع أتباع الطرق الصوفية الذين كان يلتقى بهم فى أحد المساجد المنزوية ، وكان يخطب فى الناس ليحثهم على التدين والعمل بتعاليم الدين والبعد عن الفحشاء والمنكر.

أما الفنان الكبير حسين رياض فى رمضان فكان يقضى أغلب أوقات النهار متنقلا بين المساجد ليصلى كل وقت من الأوقات فى مسجد مختلف.