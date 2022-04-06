شكرا لقرائتكم خبر عن وفر مصاريف وعيشها خفيف.. حملة للتوعية أزاي تعيشها صح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاقت حملة وفر مصاريف وعيشها خفيف، للتوعية لكيفية العيش بطريقة صحيحة، وعدم شراء ما لا يحتاجه المواطن خلال شهر رمضان، نجاحا وتفاعلا كبيرا، حيث قدم حملة التوعية الفنان محمود البزاوي ونشوة مصطفي، بطريقة الفيديو كليب، حيث استعرض الفيديو مفهوم الحملة للتوعية حول عدم شراء الأكل بكميات كبير لا تحتاجها الأسرة والإسراف في تقديم الطعام خلال شهر رمضان وذلك بطريقة غنائية.

وتقول كلمات الأغنية المصاحبة للحملة: في رمضان السنة دي مش هنجيب حاجة زيادة.. وفر مصاريف وعيشها خفيف..

متدوسش في الحلويات هي كفاية حتة واحدة ..

ولو سامبتيك بسهولة ممكن تعجب أي واحدة ..

لو علي السفرة 100 صنف أخري هاكل حاجتين.. يبقي ليه اقف في المطبخ أسبوعين

يا جماعة الموضوع ببساطة الاكل حاجة حلوة بس كتره مش ألاطة..

انا قولت الكلام ده كتير البركة في التوفير..

شهر رمضان بيعلمنا درس كبير ازاي نعيشها صح ازاي نبدأ تغير

حاجة زيادة عن حاجتك يبقي متجبيهاش وفر وقت وصحة وكاش