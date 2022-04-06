شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى برفقة بنات الراحل عامر منيب فى فيديو طريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان عمرو مصطفى، برفقة بنات الفنان الراحل عامر منيب، مريم ونوروزينة منيب فى فيديو طريف نشرته زينة عامر منيب عبر حسابها فى تيك توك،.

https://vm.tiktok.com/ZMLQba58T/



عمرو مصطفى

وأشعل الملحن والمطرب عمرو مصطفى مسرح برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب المذاع على قناة ON، حيث صعد على المسرح، وقدم أغنية جديدة أهداها لمصر تحمل اسم "تعالى مصر"، وهى أغنية مبهجة وتحمل طاقة إيجابية كبيرة.تتحدث عن أبرز مظاهر الجمال في مصر، وتشجيع الجميع على زيارتها