شكرا لقرائتكم خبر عن "طالب رحمتك".. أحمد سعد يطرح دعاءً دينيا جديدا لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد سعد بمناسبة شهر رمضان الكريم، دعاء دينيا يحمل عنوان "طالب رحمتك" من كلماته، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ويتناول الدعاء اللجوء إلى الله، بطلب الرحمة والمغفرة، والمساعدة على التوبة، والندم على فعل المعاصى.. دعاء "طالب رحمتك" تقول كلماته:

يارب طالب رحمتك دي ذنوبي سارقاني

ولولا رضاك ومحبتك مقدرش أعيش تاني

فوضت أمري إليك على بابك أقبلني

ده في كل هم وضيقه يارب بتعيني

يارب توبه نصوحه منك من الدنيا تكفيني

أو ركعه فيها القلب مخلص في عمري تكفيني

عارف يارب البعد مني وبرحمتك مستور

وحياة نبيك خدني مني متخلنيش مكسور