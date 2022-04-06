شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أمير كرارة خلف الكاميرا في كواليس "العائدون".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أمير كرارة، عن بعض اللقطات من كواليس مسلسله الرمضاني "العائدون"، حيث ظهر "كرارة" فى الصور التى نشرها من الكواليس عبر "ستوري" حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، برفقة فريق عمل المسلسل، وفي لقطة أخري ظهر كرارة خلف الكاميرا فى لوكيشن التصوير، خارج مصر .



امير كرارة امام الكاميرا ف كواليس عائدون



امير كرارة برفقة فيق عائدون



امير كرارة في تصوير عائدون



امير كرارة في كواليس مسلسل عائدون

واستطاع أمير كرارة، من خلال 3 حلقات فقط، جذب اهتمام عدد كبير من المشاهدين لأحداث المسلسل التي تعتبر من أكثر الأحداث الساخنة والتي تكشف الكثير من الحقائق.

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "العائدون" تطوراً كبيراً فى الأحداث، والذي يعرض على شاشة قناة dmc، وذلك بعدما أخبر "سيف" أحمد الأحمد قائده فى تنظيم داعش، أن العملية التى يخططون للقيام بها فى مصر، تستهدف تفجير دار القضاء العالى، واصفا إياها بيد النظام الباطشة.

كما شهدت الحلقة محاولة أمير كرارة "عمر" ورجال المخابرات البحث عن مكان الشباب الذين قدموا من داعش إلى مصر، ورصدوا بالفعل عبر كاميراً فى وسط البلد صورة لـ محمد عز "عزام"، وهو ما أثار انتباههم إلى أن الهدف سيكون فى وسط البلد بكل تأكيد، لتبدأ عملية البحث بشكل أكبر عنه، وعن الشباب المتواجدين معه.

الحلقة 4 من العائدون

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

يتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.