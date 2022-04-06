من هى مربوحة زوجة "الكبير أوى"؟ فيديو

القاهرة - سامية سيد - خطفت الفنانة الشابة رحمة أحمد الأضواء وإعجاب الجمهور عن دورها فى مسلسل الكبير أوى الجزء 6، وظهرت فى الحلقة الثالثة من المسلسل فى دور "مربوحة" زوجة الكبير الجديدة.

لجأ الكبير أو الفنان أحمد مكى إلى الزواج بعد أن وجد نفسه مسئولا عن تربية طفليه جونى والعترة فى غياب أمهم هدية التى كانت تجسد شخصيتها الفنانة دنيا سمير غانم.

رحمة أحمد بدأت رحلتها الفنية عبر مسرح الجامعة وقامت بأول عمل تليفزيونى وهو برنامج "ثلاثى ضوضاء الحياة" وشاركت فى برنامج "أمين وشركاه" مع الفنان أحمد أمين.

رحمة حصلت على جائزة أفضل ممثلة خلال مهرجان يوسف شاهين السينمائى للأفلام القصيرة عن فيلم الظل وفى تصريحات سابقة قالت: "مقارنتى بدنيا سمير غانم شرف ليا، بس الفكرة تتلخص فى القلق من توقعات الناس ومقارنتهم" وأضافت: "شخصيتى اتعالجت فى الكتابة وهى شخصية مختلفة عن هدية"

الجزء السادس من مسلسل الكبير أوى بطولة أحمد مكى وبيومى فؤاد وهشام إسماعيل وسما إبراهيم.