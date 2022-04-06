شكرا لقرائتكم خبر عن راجعين يا هوى الحلقة 4.. هنا شيحة تحذر نور اللبنانية من بليغ أبو الهنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الحلقة الرابعة من مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة النجوم خالد النبوى ونور اللبنانية، أحداثاً مختلفة، حيث طلبت عائلة يسريه من بليغ أبو الهنا – خالد النبوى، أن ينضم إليهم ضد عائلة أنوشكا، كما طلبوا منه أن يعمل معهم في الشركة التي يمتلكها مدحت ، وذلك ليترك حقه في الميراث.

وفى وقت انتظار ماجى – نور اللبنانية لمجئ بليغ من أجل الخطوبة، قابلت هنا شيحة بليغ وركب معها السيارة مرتبكاً ، لتذهب به إلى النيل، وأثناء حديثهما تلقى بليغ اتصال من ماجى، ولكن هنا سمعت المكالمة فغضبت للغاية، وقررت أن تلقى به في النيل، ليضطر بليغ لعدم حضور الخطوبة .

وذهبت هنا شيحة لتحذر ماجى نور اللنانية من بليغ، وقالت لها أنه وعدها من قبل الزواج وهرب، وسبب لها مشاكل كثيرة، لتؤكد لها ماجى أنه لا توجد علاقة بينها وبين بليغ .



خالد النبوى

مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.