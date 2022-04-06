شكرا لقرائتكم خبر عن حفل القاهرة السيمفونى في دار الأوبرا السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني تحت إشراف مديره الفنى أحمد الصعيدى حفلا بمصاحبة عازف التشيللو محمد صلاح، وذلك فى الثامنة مساء السبت المقبل، على المسرح الكبير، ويتناوب على قيادته عدد من الدارسين الدوليين المتقدمين للحصول على درجة الماجستير فى القيادة .

اوركسترا القاهرة السمفوني

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها السيمفونية السادسة لهايدن ، كونشيرتو الڤيولينة تشيللو والأوركسترا لدفوراك، السيمفونية الخامسة لبيتهوفن .

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، وضمن رسالة الاوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لاطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم .