شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء البريطاني يبرئ إيد شيران فى سرقة أغنية " Shape of you" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربح نجم البوب البريطاني إد شيران معركته القضائية، حيث برأته المحكمة العليا في لندن من السرقة الأدبية في أغنيته الشهيرة " Shape of you"، في قرار ردت فيه طلب كاتبي وملحني أغنيات ادعيا عليه بهذه التهمة.



ايد شيران

واعتبرت المحكمة أن شيران (31 عاماً) لم يلجأ لا عمداً ولا سهواً إلى نسخ جزء من لحن سامي شكري وروس أودونوهيو "أوه واي" لاستخدامه في أغنيته " Shape of you" التي حققت نجاحاً عالمياً وكانت الأكثر مبيعاً في العالم سنة 2017 وبلغ عدد المستمعين إليها ثلاثة مليارات على منصة سبوتيفاي وعدد مشاهديها على يوتيوب 6 مليار .

ونفى إد شيران والمؤلفان الشريكان معه ستيفن ماكوتشن وجون مكديد هذه الاتهامات، وقد تقدموا في مايو 2018 بمراجعة إلى المحكمة العليا لكي تصدر قراراً بعدم وجود انتهاك لحقوق الطبع والنشر، حسبما صرح مقع الديلي ميل.

وكان قد فاز المغني ومؤلف الأغاني الإنجليزي إد شيران بجائزة أفضل فنان وأفضل أغنية عن أغنية "Bad Habits" فيما حصد نجوم فرقة البوب الكورية بي.تي.إس أربع جوائز في حفل mtv الموسيقي الأوروبي الذي أقيم بالعاصمة المجرية بودابست مستأنفًا الحضور بشكل شخصي بعد نسخته الافتراضية في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

إد شيران يحصل علي جائزة افضل فنان

إد شيران

وفاز ليل ناز إكس بجائزة أفضل فيديو عن "مونتيرو "في حين فازت فرقة بي.تي.إس الكورية بمعظم الجوائز بما في ذلك جائزة أفضل فرقة بوب، وأفضل فرقة بوب كوري، وأفضل مجموعة، وأكبر جمهور.

وفازت فرقة مونسكين لأول مرة بجائزة أفضل فريق روك، في حين فازت المغنية ومضيفة الحفل سويتي بجائزة أفضل أغنية جديدة، وفازت نيكي ميناج بجائزة أفضل أغنية هيب هوب.