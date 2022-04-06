شيرين رضا تثير الجدل بحديثها عن عدم معرفتها ب ” أحلام “

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 أبريل 2022 03:50 مساءً - أثارت الفنانة المصرية ” شيرين رضا ” حالة من الجدل وصدمة بين المتابعين في الساعات القليلة الماضية على خلفية تصريحاتها عن الفنانة الإماراتية ” أحلام ” .

حيث أشارت شيرين رضا خلال حلولها ضيفة ببرنامج حبر سري مع الإعلامية ” أسما إبراهيم ” إلى عدم معرفتها بالفنانة أحلام وعدم سماعها لأغانيها من قبل .

وذلك بعد أن عرضت عليها صورة لأحلام ضمن إحدى الفقرات بالبرنامج لترد شيرين رضا قائلة : ” معنديش حاجة اقولهالها .. أنا معرفهاش ومعرفش أغانيها وعمري ما سمعتها ” .

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب تجاهل شيرين رضا لأحلام يرجع إلى هجوم الأخيرة عليها من قبل بسبب تصريحات الفنانة المصرية عن (الآذان) ووصفها لصوته ب ” الجعير ” .