كتب امير فتحي في الأربعاء 6 أبريل 2022 03:50 مساءً - أثارت الفنانة المصرية ” شيرين رضا ” حالة من الجدل وصدمة بين المتابعين في الساعات القليلة الماضية على خلفية تصريحاتها عن الفنانة الإماراتية ” أحلام ” .
حيث أشارت شيرين رضا خلال حلولها ضيفة ببرنامج حبر سري مع الإعلامية ” أسما إبراهيم ” إلى عدم معرفتها بالفنانة أحلام وعدم سماعها لأغانيها من قبل .
وذلك بعد أن عرضت عليها صورة لأحلام ضمن إحدى الفقرات بالبرنامج لترد شيرين رضا قائلة : ” معنديش حاجة اقولهالها .. أنا معرفهاش ومعرفش أغانيها وعمري ما سمعتها ” .
واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب تجاهل شيرين رضا لأحلام يرجع إلى هجوم الأخيرة عليها من قبل بسبب تصريحات الفنانة المصرية عن (الآذان) ووصفها لصوته ب ” الجعير ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا تثير الجدل بحديثها عن عدم معرفتها ب ” أحلام “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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