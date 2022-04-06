شكرا لقرائتكم خبر عن "قرعة أبو اللى جابك".. غزل الكبير أوى من منظور مربوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوى 6، أحداث كوميدية، حيث بدأت بسعادة مربوحة " رحمه أحمد" لقدوم الكبير " أحمد مكى" لخطبتها وتذكرت عشقها له ورغبته في الزواج منه منذ فترة، وروت لصديقتها حبها له و النظر إليه عندما كان يتجول في المزاريطة بالسيارة ووقفت أمامه وقال لها " قرعة أبو اللى جابك" و تذكرت أنه بذلك يتغزل فيها.

واحتفل الكبير بحفل زفافه وسط أهل المزاريطة، ووسط الفرح ظهر جونى وقد نفذ قراره و خسر وزنه ورجع إلى جسمه الطبيعى، كما فاجأ جونى الكبير وأحضر المغنى أحمد شيبة لإحياء حفل الزفاف.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.