” إزاي جالك قلب تجهضي نفسك 3 مرات ” .. شاهد كيف ردت سهير رمزي على هذا السؤال ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 أبريل 2022 02:57 مساءً - حلت الفنانة ” سهير رمزي ” ضيفة ببرنامج كلام الناس مع الإعلامية ” ياسمين عز ” المذاع عبر قناة MBC مصر .

وخلال المقابلة وجهت ياسمين عز سؤالا لسهير رمزي عن سبب قيام الأخيرة بإجهاض نفسها ل 3 مرات قائلة : ” القلب الحنين ده ليه ياخد قرار إجهاض 3 مرات .. إزاي جالك قلب ؟ ” .

وردت سهير رمزي على ذلك بأن الشهرة والأضواء كانت مسلطة عليها وصعودها وخطواتها بالسينما كانت سريعة ومتلاحقة وأن إنجابها لطفل في ذلك الوقت كان سيعطلها عن نجاحها .

وتابعت : ” الحياة سرقتني، وفي الشغلانة دي اتسرقت ولذلك أنا لما جيت وقت الاعتزال أنا خدت القرار بين يوم وليلة بعد الحب اللي حبيته ده كله وضحيت بكل حاجة علشانه ” .

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن قرارها باعتزال الفن جاء لرغبتها في التركيز والاهتمام بأمور أخرى يجب الاهتمام بها والتفرغ لها وهي الدين ووالدتها .

وأضافت سهير رمزي : ” موضوع إجهاضى بيزعلنى وكل ما افتكره ضميري يأنبني .. وحسيت بالندم أكتر بعد وفاة ماما وأنا ناقصني حاجات كتير بعد وفاتها ” .