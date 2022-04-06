كتب امير فتحي في الأربعاء 6 أبريل 2022 02:57 مساءً - كشفت الفنانة ” فيفي عبده ” خلال حلولها ضيفة ببرنامج كلام الناس مع الإعلامية ” ياسمين عز ” عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا مؤخرا .
فأشارت فيفي عبده إلى أنها أصيبت بالفيروس على الرغم من بقائها بالمنزل لفترة طويلة والتزامها بالاجراءات الاحترازية وتلقيها للقاح كورونا .
وأكدت الفنانة المصرية على أنها لا تخشى الموت وأنها خلال فترة مرضها كانت تفكر في فتح المقبرة الخاصة بها والبقاء فيها .
فقالت : ” أيام ما كنت عيانة كنت بفكر أروح أفتح التربة وأقعد وأعمل مكان حلو .. فيه حاجات كتير بتخوفك من الحياة .. مش خايفة من الموت خالص “.
وتابعت فيفي عبده : ” ليه التربة متبقاش حلوة وأنا شايفاها على حياة عيني وحاباها .. بقيت أكلم التربي كتير أوي أيام الكورونا دي وأقول لازم أقرب من التربي علشان ما ينسانيش في الدعاء ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده : ” فكرت أفتح تربتي وأقعد فيها “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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