فيفي عبده : ” فكرت أفتح تربتي وأقعد فيها “

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 أبريل 2022 02:57 مساءً - كشفت الفنانة ” فيفي عبده ” خلال حلولها ضيفة ببرنامج كلام الناس مع الإعلامية ” ياسمين عز ” عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا مؤخرا .

فأشارت فيفي عبده إلى أنها أصيبت بالفيروس على الرغم من بقائها بالمنزل لفترة طويلة والتزامها بالاجراءات الاحترازية وتلقيها للقاح كورونا .

وأكدت الفنانة المصرية على أنها لا تخشى الموت وأنها خلال فترة مرضها كانت تفكر في فتح المقبرة الخاصة بها والبقاء فيها .

فقالت : ” أيام ما كنت عيانة كنت بفكر أروح أفتح التربة وأقعد وأعمل مكان حلو .. فيه حاجات كتير بتخوفك من الحياة .. مش خايفة من الموت خالص “.

وتابعت فيفي عبده : ” ليه التربة متبقاش حلوة وأنا شايفاها على حياة عيني وحاباها .. بقيت أكلم التربي كتير أوي أيام الكورونا دي وأقول لازم أقرب من التربي علشان ما ينسانيش في الدعاء ” .