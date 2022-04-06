شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم بـ "تيشرت فطوطة" برفقة صديقاتها .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ايمي سمير غانم عن صور أحدث ظهور لها برفقة صديقاتها خلال رمضان، ولم تتخلي عن تذكر والدها النجم الراحل سمير غانم، حيث ارتدت "تيشرت" مطبوع عليه شخصية فطوطة، وهي من أشهر الشخصيات التي قدمها سمير غانم خلال مشوراه الكبير.



احدث ظهور لايمي سمير غانم في رمضان



ايمي سمير غانم برفقة صديقاتها



ايمي سمير غانم برفقة صديقتها

وكان قد هنأ الإعلامى رامى رضوان، الفنانة إيمى سمير غانم، بمناسبة عيد ميلادها، ونشر صورة لهما عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا:" اللذاذة والشقاوة والحنية والجدعنة ملكة برج الحمل حامي حمى كلاب العالم كل سنة وأنت طيبه يا إيمي ربنا يسعدك دايما يا رب ".

دخلت إيمى التمثيل من خلال مسرحية "ترا لم لم" عام 2006، ومنها بدأ مشورها الفنى، وشاركت في مسرحية "أولاد الذين" مع الفنان محمود الجندي ويوسف داود، ومن تأليف الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد عمر وذلك عام 2007.

ثم شاركت في مسلسل "الهاي سكول" مع محمد رمضان، ومن إخراج عادل يحيى عام 2008، وفى العام التالى شاركت في مسلسل "خاص جداً" مع يسرا، وفي نفس العام شاركت في مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "بوجى وطمطم"، بعد إعادة تقديمه، وسيت كوم "ريست هاوس".

ويعد عام 2010 الأكثر انتشاراً لإيمي سمير غانم، إذ شاركت في أكثر من عمل وهم مسلسل "لحظات حرجة" الجزء الثاني ومسلسل "كابتن عفت"، ومسلسل "بالشمع الأحمر" وأفلام "سمير وشهير وبهير"، و"عسل أسود" و"بلبل حيران" وكذلك مسلسل الرسوم المتحركة "عصام والمصباح".

توالت الأعمال التي شاركت فيها إيمى سمير غانم في الدراما والسينما إذ شاركت في مسلسلات "نونة المأذونة" و"عريس ديلفرى" و"فيفا أطاطا" و"قلب وميت"، وقدمت البطولة المطلقة في "هبة رجل الغراب" الجزء الأول والثانى، وأيضاً في "سوبر ميرو" عام 2019 وقدمت "نيللى وشريهان" مع شقيقتها دنيا، و"عزمى وأشجان" مع زوجها حسن الرداد، وفى السينما شاركت في "سيما على بابا"، و"اكس لارج" و"غش الزوجية" و"تيتا رهيبة" و"هاتولى راجل" و"زنقة ستات" و"عشان خارجين".