شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يحيي سهرة بخيمة رمضانية .. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم هشام عباس سهرة بخيمة رمضانية خلال الشهر المبارك، وذلك غدا الخميس سادس أيام شهر رمضان، بالقاهرة الجديدة، ويقدم خلالها باقة مميزة ومتنوعة من أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وقدم مؤخرا النجم هشام عباس حفلا غنائيا داخل معبد أبيدوس بسوهاج الذي يعد من أقدم معابد التاريخ، ضمن فعاليات مهرجان أبيدوس في دورته الأولى، ومن ضمن الأغاني الذي قدمها: قول عليا مجنون وجمالك خطر وكدة رضا وآه من عينيها السود وليالي الشوق وتعالى وبالحب هتخدى عينى ويتربى في عزو وليلة ياليلة وزمان وأنا صغير وشيل إيدك من على خدك وأمى الحبيبة

وقال هشام عباس إنه مبسوط بالغناء في مهرجان أبيدوس بسوهاج، ووجه التحية لوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ومحافظ قنا طارق الفقي، وداعب جمهوره بعد أول أغنية قائلا: "بطني بتوجعني وعندي حموضة".

وكان النجم هشام عباس قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه على موقع "يوتيوب" والتى تحمل اسم "سهرانين الليل"، كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.