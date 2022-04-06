شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد المطرب ماهر زين.. ويعلق: رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب الديني ماهر زين وفاة والده، وذلك في منشور له عبر حسابه على موقع فيسبوك، حيث نشر صورة لهما سويا مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.، وظهر ماهر في الصورة وهو يمسك والده وعلق عليها قائلا:" إنا لله وإنا إليه راجعون ..اللهم ارحم والدي واغفر له و ارزقه الفردوس الأعلى يا كريم يا رحيم..رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا".



ماهر زين



ماهر زين

وكانت قد زادت عدد مشاهدات أغنية رمضان لـ ماهر زين، مع بداية شهر رمضان 2022 حيث معايشة الأجواء الروحانية رغم مرور سنوات على طرحها، إذ عرضت للمرة الأولى في عام 2013 عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، محققة حتى الآن قرابة الـ 82 مليون مشاهدة.

كلمات أغنية رمضان ماهر زين

وحول كلمات أغنية رمضان ماهر زين، هي كالآتي..

يا نور الهلال، أقبل تعال، فالشوق طال

والقلب سما، نحو السما، مترنما

لا لا تنقضي، أنت للروح دواء

رمضان رمضان، رمضان يا حبيب

رمضان رمضان، ليتك دوما قريب

فيك الحب زاد، عم العباد، يا خير زاد