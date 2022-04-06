وفاة والد المطرب ماهر زين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المطرب ماهر زين وفاة والده، اليوم الأربعاء.

ونشر ماهر صورة وهو يمسك يد والده، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم والدي واغفر له وارزقه الفردوس الأعلى يا كريم يا رحيم.. رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا".

جدير بالذكر أن ماهر زين عُرف بتقديمه مجموعة من الأغاني الدينية، التي حققت نجاحا كبيرا ومازالت تلقى رواجا بين المستمعين خاصة في الشهور التي تشهد طقوسا دينيا مثل شهر رمضان، إذ حققت أغنية رمضان لـ ماهر زين، مع بداية شهر رمضان 2022 نجاحًا كبير رغم مرور سنوات على طرحها، إذ عرضت للمرة الأولى في عام 2013 عبر "يوتيوب".