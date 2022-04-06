سمية الخشاب: "فصل الصيف ده مزعج".. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة سمية الخشاب عن عدم حبها لفصل الصيف وحبها لفصل الشتاء، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "رجعوا الشتا فصل الصيف ده مزعج".

وعلق الجمهور على التغريدة: "حرام مين اللي ما يحب الصيف، احنا لسه في الربيع أجمدي كدا أمال".

وكتبت سمية تغريدة، منذ أيام، عبر حسابها بموقع "تويتر": "رمضان للعبادة مش للدراسة، اعتقوهم لوجه الله".

وتفاعل عدد كبير من جمهور الخشاب، وجاءت تعليقاتهم كالتالي "يا أخت سمية عاوزك تنزلي هندسة طنطا تتكلمي مع العميد يلغي باقي الامتحانات، أنا مش جاية معايا إني عندي امتحانات، ورمضان للعبادة مش للمسلسلات، هي الدراسة مش عبادة!!؟

ومن ناحية أخرى، شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، مع النجوم: محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، في رمضان 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".