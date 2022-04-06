هل تشبهها؟.. ريم عبدالله تقلد أحلام والأخيرة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت المطربة أحلام جمهورها ومتابعي حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بفيديو عبر خاصية القصص القصيرة من برنامج "ستوديو 22" المعروض على قناة MBC1 في شهر رمضان 2022.

وتظهر في الفيديو ريم عبدالله مع حبيب الحبيب، مقلدين لقاء الفنانة أحلام بالمغني فهد الكبيسي، في حفل joy awards الذي أقيم في المملكة العربية السعودية مؤخرًا.

وعلقت أحلام على تقليد ريم "ههههه أهم شيء مبارك MBC1.. ريم تشبهني أحبها وحبيب الحبيب أحبه".

جدير بالذكر أن أحلام نشرت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، فيديوهين لأغاني دينية، حملت الأولى عنوان "يا واسع المغفرة" والثانية كانت باسم "وحدك إله".