سلاف فواخرجي تعلن انفصالها عن وائل رمضان: قلبي ينخلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي انفصالها عن زوجها الفنان وائل رمضان بعد زواج دام 23 عاما.

ونشرت سلاف صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اقرأ في تصريف كلمة الفِصام، انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت، اِنْفَصَمَ ظَهْرُهُ: اِنْصَدَعَ، اِنْفَصَمَ الإِناءُ: اِنْكَسَرَ دونَ فَصْل، وانْفَصَمَ المطَرُ: انقطع وأقلع".

وأضافت: "وأنا كتلك العروة انقطع.. وظهري ينصدع.. كذلك الإناء الذي ينكسر ولا ينفصل.. كالمطر الذي أقلع راوياً وهطل حارقاً.. أنا الآن أعيش ذلك الفِصام أمامك أيها النبيل.. بعد الفِصام، فطام، كما ننفطم عن أمهاتنا يوماً، ننفطم عمّن نحب، كما أنفَطِم عنك الآن، قلبي كما يُقال ينخلع".

وتابعت: "ليس بيدك وليس بيدي، إنما هو القدر يرسم حيواتنا ويختار لنا ماليس نحب لسبب ما، أو حكمة ربما وألم في القلب على الأكيد، لم أكن جديرة بك كما يكفي، أقسم أنني قد حاولت وأقسم أنك كنتَ أهلاً لما هو أبعد من الحب وكنتُ طفلة تحبو أمام جبل مهما حاولتْ لن تصل الى قمتك وكنتَ وستبقى رجلاً في عيني وأمام الله والبشر رجلُ والرجالُ قليل سنداً لي إن ملت ورحمةً لي إن ظُلمت ويدك الحانية أول من تنتشلني إن وقعتْ وكعادتك لن تدعني أحتاجك لأني منذ عرفتك أراك قبل طلبي، وكنت تسبق حتى ندائي، وفي ضعفي وفي فرحي وكنتَ بداية".

وأكملت: "سامحني إن كنتُ قد أخطأتُ أو قصرتُ يوماً وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحُب والكرم والعطاء، البداياتُ أخلاق والنهاياتُ أخلاق وليس لكَ في قلبي وعقلي وحياتي ووجداني نهاية وإن ابتعدنا لا يمكن أن ننفصل ولو انفصلنا، وائل صديقي أبو الحمزة وعلي شكرا لك إلى يوم الدين وأحبك إلى أبد الآبدين، انفصال".

وتزوجت سلاف فواخرجي ووائل رمضان عام 1999 ولديهما ولدين حمزة وعلي.