فنانة مصرية شهيرة : ” شقيقتي لم تسامحني منذ أن اتهمتها بالردة “

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 أبريل 2022 12:50 مساءً - استضافت الإعلامية اللبنانية ” راغدة شلهوب ” ببرنامجها سابع سما المذاع عبر قناة النهار الفنانة المصرية ” ميار الببلاوي ” .

وخلال اللقاء تحدثت ميار الببلاوي عن علاقتها بشقيقتها الصغرى خاصة بعد الأزمة التي حدثت بينهما منذ سنوات بعد خلع الأخيرة للحجاب واتهام ميار لها ب ” الردة ” .

فأشارت ميار الببلاوي إلى أن شقيقتها إلى الآن لم تصفو من ناحيتها في هذا الموضوع بالإضافة إلى أن زوج شقيقتها توفى وهو حزين منها بسبب ذلك الأمر أيضا وهو ما يحزنها .

وعن سبب اتهامها لشقيقتها بالردة قالت : ” أنا لما قولتها كانت وجهة نظري إن ده عمل فظيع جدا إنها تلبس الحجاب وتقلعه ومكنتش لسه مستوعباه ” .

وتابعت : ” أنا واحدة أصنف ست بقدم برامج دينية وبدرس في الجامعة وخريجة الأزهر والدكتوراه بتاعتي في الخطاب الديني فالناس هيقولولي إنتي مقدرتيش تقنعي أختك ” .

وأكدت ميار الببلاوي على أن علاقتها بشقيقتها مستمرة وقوية ولم تصل إلى القطيعة ولكنها تشعر بأن هذه الكلمة مازالت تؤثر بها وتتجنب الحديث معها في هذا الموضوع .

يذكر أن الفنانة ميار الببلاوي كانت قد أعلنت في فبراير من عام 2017 في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك تبرؤها من شقيقتها واصفة إياها بأنها (مرتدة) عن دين الإسلام .

وجاء في المنشور : ” يا جماعة أشهدكم وأشهد الله إنى بريئة من أختى مروة وآسفة إنى بقول أختى لآخر مرة .. فهى بالنسبة لى إنسانة مرتدة عن دين الإسلام ولا تمت لى بصلة من اليوم .. اللهم بلغت اللهم فاشهد وحسبى الله ونعم الوكيل ” .