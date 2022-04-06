شكرا لقرائتكم خبر عن نادر أبو الليف يحيي خيمة رمضانية فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى اليوم الخميس المطرب نادر أبو الليف سهرة رمضانية فى إحدى خيم منطقة الشيخ زايد، ومن المقرر أن يقدم عدد كبير من اغانيه التى يحبها جمهوره منها "كله بينفسن" و"تاكسى" و"ثقة فى حد" وغيرها .

وقال أبو الليف في تصريحات صحفية سابقة، إنه مع قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 20 مطربا من مطربي المهرجانات من الغناء، مشددًا أنه ضد الفن الهابط وضد الكلمة الهابطة أيضا، وضد أي شخص أيضًا يسيء للفن بشكل عام، مشيرًا إلى أن المهرجانات لون موجود منذ زمن لكنه ضد كلمات المهرجانات المسفة.

وأوضح أبو الليف، أن اللون الغنائي الذي اشتهر به، مازال موجودا وله مستمعيه، وسوف يكثف في الفترة المقبلة عودته بأكثر من أغنية ستكون مفاجأة لجمهوره، لافتًا إلى أن اللون الشعبي الذي يقدمه يصعب على الكثيرين القيام به، وأنه يعكف الآن مع عدة شعراء وملحنين وموزعين من خلال تكثيف ورش العمل للعودة بقوة في الفترة المقبلة ليقدم ما يليق بجمهوره وينال إعجابه.

وأطلق المطرب نادر أبو الليف منذ عدة أشهر، أغنية تحمل اسم "عيب كدة" عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب وهى من كلمات محمود شوقي وألحان معتز أمين وتوزيع بيرم ومكساج أسامة عبد الهادي.