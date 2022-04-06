حياة الفهد بفيديو من “سنوات الجريش”.. ذكريات صعبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة حياة الفهد، مقطع فيديو من إحدى حلقات مسلسلها ” سنوات الجريش”، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع ” انستغرام”.

وظهر في الفيديو مجموعة من الطائرات وهى تستهدف حقولاً للنفط في منطقة الخليج، ومعه تذكرت حياة الفهد اللحظات الصعبة التي عاشتها المنطقة بسبب ما أحدثته الحرب العالمية الثانية من دمار.

وكتبت حياة الفهد تعليقاً على مقطع الفيديو.. قالت من خلاله ” أقلعت أربع طائرات إيطالية من طراز سافويا من مدرج مستعمرة إيطالية في البحر الأبيض المتوسط بإتجاه الهدف، حقول النفط في المنامة البحرين وحقل الظهران في المملكة العربية السعودية”.

وتابعت “اصيبت مصفاة البحرين يوم18 أكتوبر1940، من أربع طائرات اتت من جهة الغرب ألقت مجموعة من القنابل بلغت اربعا وثمانين قنبلة، ولم تحدث اصابات بشرية أو مادية، كذلك القيت قنابل على منشآت في مدينة الظهران شرق السعودية صباح اليوم نفسه، ولم تحدث خسائر بشرية بل بعض الاضرار.

وفي حوار سابق للفنانة حياة الفهد لموقع ” سيدتي” أوضحت سبب مشاركتها في العمل قائلة ” أن كثيراً من القصص القديمة التي حصلت في الماضي لا يعرفها الجيل الجديد مثلاً العمل الجديد “سنوات الجريش ” هي قصة حقيقية عن المجاعة في الخليج بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية وتأثر دول الخليج بها مما سبب المجاعة.

يضم العمل نجوماً من شتى الوطن العربي منهم حسن البلام ، ستيفاني صليبا ، هبة الحسين، حبيب غلوم، حمد العماني ، ليلى السلمان ، عبد الله الخضر ، طلال باسم ، رجاء بلمير ، بشار الشطي.

المسلسل من إخراج مناف عبد ال، وتأليف محمد النابلسي، وفكرة حسين المهدي، وإشراف عام يوسف الغيث.