شاهد بالفيديو.. أصعب مشهد لـ هاني سلامة في كواليس “ملف سري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان هاني سلامة، عن مجموعة من اللقطات الخاصة بكواليس تصوير مشهد انفجار سيارته أثناء أحداث الحلقة الأولى من مسلسلة «ملف سري» الذي يُشارك به في ماراثون رمضان 2022.

نشر هاني سلامة اللقطات عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، وعلق عليها قائلًا: «الموضوع طلع صعب جدا.. كواليس لحظة تفجير عربية يحيى في الحلقة الأولى».

وحاول هاني سلامة نقل ما يدور في كواليس التصوير، للقطات خاصة بتفجير السيارة الخاصة به، معبرًا عن مدى صعوبة الأمر بالرغم من أنه ليس في الحقيقة، بل ضمن أحد المشاهد التمثيلية.

وفي خضم الحلقة الثالثة من مسلسل «ملف سري» كان هناك تصاعد ملحوظ للأحداث، في الوقت الذي تسعى فيه عائلة المالكي، إلى التخلص من المستشار يحيى «هاني سلامة»، وذلك من أجل إبعاده عن قضية غسيل الأموال.

يذهب المستشار يحيى في أحداث الحلقة إلى خطيبته «رحمة حسن» فلا يجدها، ليظن وقتها أن عائلة المالكي اختطفتها من أجل الضغط عليه لترك القضية.

وفي الوقت الذي تُخطط فيه عائلة المالكي لاغتيال المستشار يحيى، تحتفل الفنانة كارولين عزمي بخطوبتها وسط ظهور للمطرب محمد رشاد بشخصيته الحقيقية وتسجيل أغنية.

هذا ويتم عرض مسلسل «ملف سري»، عبر فضائية الحياة، في تمام الساعة التاسعة من مساء كل يوم، على أن تتم إعادة عرضه في تمام الساعة السابعة إلى الربع صباحًا، والساعة الثانية عشرة ظهرًا.